В России за сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек

26.02.2021, 10:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки диагноз поставили 11 086 россиянам. Отмечается, что у 11,9% из них нет каких-либо клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 15 722 человека, скончались 428 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по количеству больных вновь стала Москва. Суточный прирост заразившихся в городе составил 1 336.

Вторую строчку занимает Санкт-Петербург, где обнаружили 947 инфицированных. Далее идет Московская область с 502 больными. На четвертой позиции оказалась Нижегородская область, где диагноз поставили 392 жителям. Пятерку замыкает Воронежская область с 298 новыми заразившимися.

Материал дополняется.