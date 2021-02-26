Решение новых задач требует применения новых компетенций

26.02.2021, 10:56, Разное

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Рынок строительства жилья в РФ демонстрирует положительную динамику уже не первый год подряд. Нарастание объемов строительства требует и нового подхода к организации повседневной деятельности девелоперов, а значит, и новых управленческих компетенций от менеджмента всех уровней в компаниях-застройщиках. Программа всероссийской реновации, объявленная недавно правительством РФ, так же подразумевает формирование нового подхода в сотрудничестве с государством, Агентством «ДОМ.РФ» и банком «ДОМ.РФ» в реализации системы проектного строительства, которая предусматривается обновленным законодательством России.

В том, что всероссийской реновации быть, сомневаться не приходится. Промежуточные итоги реализации московской программы реновации можно зафиксировать уже сейчас. Сегодня, благодаря реализации проекта реновации, тысячи московских семей получили новое комфортабельное жилье без необходимости смены района, а значит, и привычек, и налаженного образа жизни.

Отечественные девелоперы, осознавая, какие вызовы возникнут перед ними в самое ближайшее время, решили скорректировать собственную кадровую политику, поменяв некоторых ключевых управленцев. Кирилл Дремач стал операционным директором ДОМ.РФ, а должность управляющего директора института и вице-президента Банка «ДОМ.РФ» досталась Дмитрию Дубенецкому. В ГК «Инград» Павла Поселёнова сменил его коллега Антон Ежков. Экс-президент «Инграда». Поселёнов добился внушительного прироста основных показателей компании.

Павел Поселёнов объявил о намерении развивать собственные проекты. Исполнительным директором «ФСК» стал Дмитрий Трубников, позицию управляющего партнёра в МО группы «ФСК» отдали Даромиру Обуханичу, бывшему генеральному директору группы «МИЦ» и вице-президенту группы «ПИК». В холдинге «А101», являющимся частью структуры Михаила Гуцириева «Сафмар», на новую должность директора департамента девелопмента заступил Павел Турков, ранее работавший в руководстве известных строительных компаний ПИК, «Ведис-групп» и «Ферро-Строй».

Сегодня больше всего ценятся менеджеры, обладающие опытом кросс-структурного взаимодействия, способные эффективно налаживать коммуникации между разными подразделениями одной компании. Таким менеджером и стал новый операционный директор госкомпании ДОМ.РФ Кирилл Дремач, ранее занимавший пост заместителя председателя совета директоров ОТП-Банка. Сейчас в его обязанности будет входить работа с застройщиками по вопросам ипотечного кредитования.

Новые времена ставят перед бизнесом новые вызовы, решение которых и станет основной задачей новых управленческих команд отечественных девелоперов.

Источник – MOS.NEWS