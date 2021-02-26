 

Офтальмолог Лещенко объяснила обесцвечивание глаз у людей

26.02.2021, 10:56, Разное
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Врач-офтальмолог Ирина Лещенко в рамках интервью объяснила, по какой причине у людей могут обесцвечиваться глаза. Чаще, чем у остальных, данное явление наблюдается у тех, кто имеет более светлую радужку.
Все люди склонны по-разному реагировать на солнечный свет. Для сохранения здоровья глаз важно носить защитные очки. Если показатель чувствительности является высоким, то важно ругулярно использовать еще больше специальных средств для обеспечения нормальной работы зрительного органа.

На протяжении всей жизни у человека может меняться цвет радужки. По мере старения постепенно снижается количество первичного пигмента, поэтомунаблюдается блеклость. Такая ситуация при отсутствии иных заболеваний является нормальной.

На сегодняшний день можно изменить цвет глаз, сделав инъекцию специального вещества с пигментом. В то же время к данной процедуре необходимо относиться с большой осторожностью. Менее опасный вариант – использование цветных линз, пишет портал «Политэксперт».



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