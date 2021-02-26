 

В РФ выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса

26.02.2021, 10:52, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 11 086 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1336, Санкт-Петербурге – 947, Московской области – 502. Всего в стране выявлено 4 223 186 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 783 386 человек, из них 15 722 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 428 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 85 304 человека.

Накануне, 25 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 198. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 112.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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