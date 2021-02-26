 

По факту взрыва газа в Нижнем Новгороде возбуждено дело

26.02.2021, 10:52, Новости дня
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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пристройке 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Прокуратура также проводит проверку после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости».

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения действующего законодательства в связи с инцидентом, связанным с газовоздушной смесью на Мещерском бульваре Канавинского района. На место происшествия выезжали заместитель прокурора области и прокурор района. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в прокуратуре Нижегородской области.

Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило в пятницу в 9.13. Жильцов эвакуируют. Региональное управление СК информирует об одной пострадавшей, под завалами могут оставаться еще два человека.



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