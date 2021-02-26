Крупные учения стартовали на Курилах

26.02.2021, 10:52, Новости дня

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Учения по противодесантной обороне, участие в которых принимает более тысячи военнослужащих, стартовали на Курильских островах, сообщило Минобороны.

«С военнослужащими пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Курильских островах, под руководством и.о. командира армейского корпуса ВВО Героя РФ генерал-майора Владимира Белявского стартовало тактическое учение по противодесантной обороне», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Всего в тренировке принимают участие более 1 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты армии ВВС и ПВО ВВО. Для разведки и корректировки огня артиллерии задействованы современные беспилотники.

На первом этапе учений подразделения были подняты по учебной тревоге и на штатной технике совершили марш на полигоны Горячие ключи и Лагунное.

В дальнейшем командирам всех уровней предстоит отработать управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, оборону в условиях применения противником дронов и средств радиоэлектронного подавления.

Напомним, в четверг учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов, прошли в Челябинской области. В учениях были задействованы станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай» и «Ниобий».