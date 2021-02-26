Матвиенко: к 100-летию Победы каждый ветеран Великой Отечественной получит по квартире

26.02.2021, 10:51, Разное

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что каждый ветеран Великой Отечественной войны к 100-летию Победы получит от государства отдельную квартиру.

По словам Матвиенко, сейчас сенаторы разрабатывают программу, реализация которой позволит окончательно решить жилищный вопрос у ветеранов ВОВ. Законодатели максимально серьёзно относятся к этому вопросу и многократно прорабатывают каждый нюанс, согласовывая его с различными ведомствами.

“Сколько бы ни потребовалось бюджетных средств на эти цели, экономить мы точно не будем”, – отметила Матвиенко, подчеркнув, что “защита ветеранов – это защита нашего великого прошлого, а без прошлого – нет будущего”.

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