Объединенная оппозиция Армении созвала митинг в центре Еревана

26.02.2021, 10:30, Новости дня

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Объединенная оппозиция Армении созывает митинг у здания парламента, говорится в заявлении оппозиционного «Движения спасения родины», объединяющего около 20 политсил, требующих отставки премьера Никола Пашиняна.

«Сегодня в 13.00 (12.00 мск) перед зданием парламента состоится митинг. Ночь на проспекте Баграмяна (у парламента) прошла мирно, в рабочей атмосфере. С раннего утра сюда прибыли Вазген Манукян (кандидат от оппозиции на пост премьера), представители движения. Граждане также собираются перед Национальным собранием», – говорится в сообщении «Движения спасения родины», передает РИА «Новости».

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».