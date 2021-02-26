 

Нарышкин привился вакциной «Спутник V»

26.02.2021, 10:30, Новости дня
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Да, конечно», – передает РИА «Новости» ответ Нарышкина на вопрос во время открытии выставки, посвященной истории лидерства российской вирусологии.

Он уточнил, что поставил уже оба компонента вакцины, и сказал, что чувствует себя хорошо и «комфортно». При этом Нарышкин выразил уверенность, что так же хорошо чувствовал бы себя, если бы привился одной из двух других российских вакцин.

Ранее иностранные дипломаты в РФ прошли вакцинацию «Спутником V».



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