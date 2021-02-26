Интервью принца Гарри и Меган Маркл после отказа от королевских званий: каким было первое слово их сына и почему они уехали их Великобритании

26.02.2021, 10:24, Разное

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Пока весь мир с нетерпением ждет выхода первого большого интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри и их собственного реалити-шоу по типу семьи Кардашьян, младший сын принцессы Дианы снова появился на телевидении соло. Впервые после объявления об окончательном сложении королевских полномочий он дал интервью ведущему Джеймсу Кордену, с которым они дружат уже семь лет.

Ведущий заехал за Гарри на красном двухэтажном автобусе — символе Великобритании — и подъехал, вероятно, прямо к их с Меган дому в Санта-Барбаре, в котором супруги живут уже почти год. В беседе с Джеймсом за чашкой чая 36-летний принц рассказал, что первым словом их с Меган сына Арчи Харрисона было слово “крокодил”, а также что королева Елизавета II прислала в подарок полуторагодовалому правнуку на Рождество… вафельницу.

Принц Гарри Меган Маркл

Меган Маркл тоже появилась в выпуске, но виртуально — Гарри подключил ее по FaceTime. Они рассказали Джеймсу, почему решили уехать из Великобритании:

Это было скорее отступление, чем уход. Многие люди видели, что мы жили в очень тяжелых условиях. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это разрушало мое психическое здоровье… Я подумал: “Это токсично”, поэтому я сделал то, что сделал бы любой муж и отец. Я захотел вывезти свою семью оттуда. Мы никогда не уходили, и, какие бы решения ни принимались на той стороне, я никогда не уйду. Я всегда буду вносить свой вклад, моя жизнь — это служение обществу, и неважно, где я буду жить,

– честно признался Гарри.

Напомним, 19 февраля принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских привилегий и званий. Супруги решили не уходить в тень и не ждать, пока шумиха вокруг них утихнет, и сначала выпустили первый тизер своего нового подкаста Archewell Audio, названного в честь их сына Арчи Харрисона. Подкаст будет выходить эксклюзивно на стриминговом сервисе Spotify.

Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри. Однако его, возможно, придется перемонтировать, или доснять для него некоторые фрагменты. По словам анонимных источников в съемочной группе шоу, герцог и герцогиня пришли к Опре до того, как лишились королевских полномочий, и отвечали на вопросы как исполнители монарших обязанностей (в частности, как патроны благотворительных организаций). “Они этого явно не ждали и говорили так, будто они и дальше будут этим заниматься”, — добавил инсайдер в беседе с The Mirror. Напомним, интервью должно выйти 7 марта.