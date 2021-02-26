 

О каких болезнях свидетельствуют ночные кошмары: мнение врача

26.02.2021, 10:10, Разное
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Российский врач общей практики Виктор Лунёв рассказал о наиболее распространённых причинах ночных кошмаров. Медик отметил, что в некоторых случаях страшные сны могут свидетельствовать о наличии заболевания.

По словам Лунёва, самой распространённой причиной кошмаров является приём тяжелой пищи на ночь, который стимулирует мозговую активность. Однако такой эффект возможен и при язве желудка, которая может вызывать усиливающуюся по ночам боль. Кроме того, кошмары могут указывать на синдром беспокойных ног, сообщает “Москва 24”.



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