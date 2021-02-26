Володин назвал самый важный закон февраля

26.02.2021, 10:10, Разное

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Теперь требование о том, что не оплативший проезд пассажир должен выйти на ближайшей остановке, не распространяется на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, отметил спикер.

Недопустимо оставлять ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда, уверен Володин. “Это создает угрозу его жизни и здоровью”, – подчеркнул председатель ГД.

Также Володин отметил работу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветераном. Его члены работали над вопросами отпусков для многодетных семей, увеличения пенсий родителям инвалидов с детства.

Самыми активными депутатами председатель ГД назвал Василия Пискарева (“Единая Россия”), Николая Осадчего (КПРФ), Андрея Свинцова (ЛДПР) и Михаила Емельянова (“Справедливая Россия”).

Напомним, что в январе самым важным Володин назвал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. “Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу”, – отмечал спикер Госдумы.