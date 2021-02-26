 

«Уникальная семья в гадком мире»: Коллеги рассказали о браке Мягкова и Вознесенской

26.02.2021, 10:08, Разное
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При жизни об Андрее Мягкове, который умер от сердечной недостаточности, говорили мало, так как он практически не давал инфоповодов журналистам. Коллеги рассказали о том, каким они видели брак и отношения исполнителя роли Жени Лукашина и его супруги Анастасии Вознесенской со стороны.
По словам актера Стаса Садальского, ему сейчас безумно жаль жену покойного артиста, так как пара прожила вместе почти 60 лет. В одном из интервью Андрей Мягков говорил о том, что когда он увидел Анастасию Вознесенскую, то понял, что ни об ухаживаниях, ни о дружбе ни может быт и речи. Это была настоящая любовь, которую знаменитости сумели пронести через всю жизнь. Как отметил Стас Садальский, «в продажном современном мире это была уникальная семья».

Наталья Кочетова, которая играла с известной парой в постановке «Белый кролик», рассказала, что «чувствовала на сцене их необыкновенную связь». Со стороны было видно, как покойный артист оберегал и любил свою супругу. Он был не только ее любимым мужчиной, но и верным другом. Когда стало известно об его уходе из театра, ходили слухи, что актер решился на это из-за болезни Анастасии Вознесенской. Сам Андрей Мягков на здоровье жаловался довольно редко. Однако более 10 лет назад ему сделали сложную операцию на сердце. Дорогостоящее хирургическое вмешательство провели в Германии, а оплатить его пара смогла благодаря государственной помощи.



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