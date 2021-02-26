 

Давид Манукян впервые после расставания ответил на обвинения Бузовой

26.02.2021, 10:08, Разное
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Российский блогер Давид Манукян впервые прокомментировал обвинения Ольги Бузовой в том, что он изменял ей и наносил побои. Молчание он хранил практически две недели, все это время музыкант занимался своим творчеством.
Романтические отношения между Давидом Манукяном и Ольгой Бузовой длились практически полтора года, поэтому их поклонники считали, что они скоро сыграют свадьбу. Но в день рождения телеведущей между ними произошел конфликт, а позже они и вовсе объявили о расставании.

Ольга Бузова обвиняла своего бывшего возлюбленного в неверности и агрессии по отношению к ней, но Давид Манукян никак не отреагировал на эти слова. С тех пор блогер успел выпустить трек, который он посвятил Бузовой, а недавно он побывал в больнице.

Кроме того, блогер организовал прямую трансляцию, чтобы пообщаться с поклонниками. В основном вопросы ему задавали об Ольге Бузовой, а также о том, правду ли она сказала. Давид Манукян не стал долго отвечать, отметив, что он удивлен, если в это кто-то до сих пор верит.

Источник: vm.ru



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