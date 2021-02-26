В России введут штраф за несанкционированный сбор подорожника

26.02.2021, 9:51, Разное

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение ответственности за несанкционированный сбор подорожника.

Соответствующие рекомендации парламентарии получили от Минприроды России. При подготовке документа в ведомстве подчеркнули, что растение является одним из главных защитных барьеров природы от влияния на неё человека и выхлопных газов.

Помимо этого, подорожник часто используют в качестве компонента для фармацевтических препаратов. В период пандемии новой коронавирусной инфекции, зная о его целебных качествах, люди стали заниматься усиленной вырубкой подорожника, чем нанесли убытки окружающей среде, исчисляемые миллиардами рублей. Экологический ущерб от таких действий не подлежит восстановлению.

Чтобы сохранить популяцию подорожника парламентарии приняли решение о вводе лицензий на сбор растения. Документ можно получить в ближайшем отделении полиции или МФЦ.

Преимуществом для удовлетворения заявления станет рецепт врача. Полученный документ ограничивает сбор не более чем пятью листками подорожника в одни руки. В противном случае гражданина ожидает составление протокола об административном правонарушение и штраф в размере 1 тысячи рублей за каждый листок сверх нормы.

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