В перестрелке в кафе в Ленобласти погиб мужчина

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26.02.2021, 9:40, Новости дня
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Мужчина погиб в результате перестрелки в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного управления СК.

«Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

По данным местных СМИ, перестрелка произошла в кафе «Баку», где встретились две группировки, после чего началась массовая драка.

Ранее в Ленобласти пенсионерку убили из-за 300 рублей.



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