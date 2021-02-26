Газ взорвался в суши-баре в Нижнем Новгороде

26.02.2021, 9:40, Новости дня

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Взрыв газа произошел в суши-баре на цокольном этаже девятиэтажки в Нижнем Новгороде, разрушена часть стены, сообщила жительница дома.

«Взорвался суши-бар «Самурай» у нас в доме, в соседнем подъезде. Примерно в 9.11. Дом задрожал, посыпалась штукатурка с потолка. На кухне все попадало. В коридоре в тамбуре пыль стоит столбом. Очень было страшно. На месте пожарные, «скорая», газовая служба. Нас эвакуируют», – сказала РИА «Новости» жительница дома.

В то же время региональное управление МЧС сообщило, что ЧП произошло на Мещерском бульваре в Канавинском районе города. На место выехала оперативная группа, информация уточняется. О пострадавших на данный момент не сообщалось.