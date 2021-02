Гейтс раскритиковал биткоин из-за слишком большого потребления электроэнергии

26.02.2021, 9:22, Новости дня

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что биткоин потребляет слишком много электроэнергии и наносит вред природе. Об этом он рассказал в интервью журналисту CNBC, которое он дал в Clubhouse 25 февраля.

По словам Гейтса, на транзакции в сети биткоина требуется больше электроэнергии, чем на любой другой метод передачи денег. Основатель Microsoft отметил, что с природой было бы все в порядке, если бы биткоин-сеть использовала зеленые источники энергетики.

Скриншот: Brian Penny / YouTube

Гейтс сообщил, что его фонд ведет разработку собственных цифровых валют, которые будут отличаться “сверхнизкими” комиссиями за транзакции. Миллиардер отметил, что не собирается инвестировать в биткоин, а предпочитает вкладывать капитал в компании, которые производят продукцию, в частности вакцины от малярии и кори.

На прошлой неделе Билл Гейтс говорил о своем нейтральном отношении к криптовалютам. В комментарии СNBС в Twitter американский бизнесмен сказал, что у него нет цифровой валюты и он не планирует ее покупать.

“I don’t own #Bitcoin. I’m not short Bitcoin,” says @BillGates. “I do think moving money into a more digital form and getting transaction costs down, that’s something the Gates Foundation does in developing countries.” https://t.co/Td917idvqn pic.twitter.com/AsycxLv1bL

— CNBC (@CNBC) February 18, 2021

Гейтс жаловался на слишком высокую волатильность криптовалют, а также признался, что не может прогнозировать дальнейшее развитие этой отрасли. Криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий, говорил он.

Стоимость биткоина по состоянию на 8.00 утра 26 февраля составила около $46 тыс, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. 20 февраля он торговался по $57 тыс., максимальная цена криптовалюты за все время торгов – $58 332.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

