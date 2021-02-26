 

Австралия первой в мире обязала Google и Facebook платить за новости

26.02.2021, 9:22, Новости дня
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В четверг, 25 февраля, парламент Австралии принял Кодекс игроков медиарынка, согласно которому компании Alphabet Inc., Google и Facebook Inc. должны платить медиа-компаниям за контент на своих платформах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно законопроекту, цифровые платформы вроде Facebook и Google должны платить местным СМИ и издателям за размещение ссылок на их контент в новостных лентах или в результатах поиска. Технологические гиганты могут самостоятельно договориться с австралийскими медиа о сотрудничестве.

При этом назначенный правительством арбитр сможет принимать решения о сумме, которую платформа должна заплатить австралийским СМИ при условии, что они не смогли самостоятельно заключить коммерческую сделку.

Австралия стала первой страной, принявшей подобный закон.

Как сообщили в совместном заявлении глава австралийского казначейства Джош Фриденберг и министр связи Пол Флетчер, принятый закон гарантирует, что новостные компании будут получать справедливое вознаграждение за создаваемый контент, помогая поддерживать журналистику, представляющую общественный интерес.

Закон приняли с поправками после переговоров с техно-гигантами. Одно из главных изменений в первоначальном проекте документа дает компаниям больше времени на переговоры с медиа, прежде чем вмешается государственный арбитр.

Кроме того, австралийское правительство имеет право освободить технологических гигантов от обязательной платы за новости, если они докажут, что сделали “значительный вклад” для поддержки медиа в Австралии, отмечает BBC.

Этот закон сперва вызывал много споров и недовольства со стороны технологических гигантов. В частности, в конце января Google пригрозила отключить свою поисковую систему в Австралии, если местные законодатели примут новый кодекс. Однако за несколько дней до принятия закона Google все же заключила ряд соглашений с австралийскими издателями: в частности соглашение о контенте с News Corp.

Кроме того, 17 февраля в Facebook заявили, что запретили пользователям из Австралии в соцсети делиться новостями – местными и международными. Однако впоследствии переговоров с властями страны договорились о поправках в закон, которые позволят пользователям делиться новостями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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