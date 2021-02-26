 

В мире от коронавируса умерло более 2,5 млн человек

26.02.2021, 9:22, Новости дня
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Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 26 февраля.

Всего в мире подтвердили почти 113 млн случаев коронавируса, выздоровело 63,7 млн человек.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28,4 млн заболевших, 508,1 тыс. умерших);
Индия (11 млн заболевших, 157 тыс. умерших, 10,8 млн выздоровевших);
Бразилия (10,39 млн заболевших, 251 тыс. умерших, 9,3 млн выздоровевших);
Великобритания (4,17 млн заболевших, 122,3 тыс. умерших);
Россия (4,16 млн заболевших, 83,5 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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