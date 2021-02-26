Полиция устроила в Киеве спецоперацию, чтобы задержать стрелявших в воздух людей

26.02.2021, 9:22, Новости дня

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В Голосеевском районе Киева 25 февраля группа лиц приехала на автомобилях на строительную площадку и начала стрелять в воздух. В столице объявили специальную операцию, чтобы задержать стрелков, рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По информации полиции, стреляли на улице Ямской около 16.00, пострадавших от действий группы нет.

В ходе проведения специальной полицейской операции удалось задержать два автомобиля, на которых стрелявшие скрылись с места происшествия, уточнили в полиции. Одну из машин задержали на территории Киева, а другую за пределами города задержали наряды полиции Киевской области.

“С лицами, которые в них находились проводятся процессуальные действия, устанавливается их причастность к стрельбе”, – добавили полицейские.

Следователи Голосеевского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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