 

Бари Алибасов оставил Федосееву-Шушкину ради врача из Калининграда

26.02.2021, 9:18, Разное
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Сын российского продюсера Бари Алибасова заявил, что его отец вновь бросил Лидию Федосееву-Шушкину ради врача из Калининграда. В клинике, где она работала, Алибасов лечил перелом ноги, при этом его не смущает тот факт, что она замужем.
Алибасов-младший отметил, что в Калининград реабилитолог переехала из Донецка. Она является профессионалом своего дела, поэтому приглянулась продюсеру. Сейчас Алибасов старается не думать о Шукшиной, поскольку он влюбился во врача, но ее замужество может стать серьезным препятствием.

Операцию на ноге продюсеру уже провели, по словам Алибасова, все прошло «великолепно», теперь он никакой боли больше не испытывает. Также его радует то, что он наладил отношения с сыном. Несмотря на то, что чувствует себя продюсер превосходно, возле его палаты дежурят охранники. Дело в том, что у него все еще имеются проблемы с памятью.

Ранее после твердого намерения развестись с Бари Алибасовым Лидия Федосеева-Шушкина все же отказалась это делать. Ей хотелось спасти мужа, попавшего с переломом ноги в калининградскую больницу.

Источник: radiokp.ru



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