 

В Госдуме предложили приравнять учителей английского языка к иностранным агентам

26.02.2021, 9:11, Разное
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Сразу несколько депутатов Госдумы внесли поправки, еще больше расширяющие понятие «иностранный агент».

Теперь под него подпадают учителя английского и иных языков, не являющихся государственными на территории Российской Федерации и ее субъектов.

Если учитель преподает иностранный язык в муниципальной школе, он обязан носить бейдж, где крупным шрифтом указана его принадлежность к иностранным агентам, фамилия, имя, отчество и адрес регистрации.

Также преподавателей обяжут еженедельно отчитываться в правоохранительные органы о содержании каждого проведенного занятия. Сделать это можно будет через сайт госуслуг или на бумажном носителе, отправив его заказным письмом.

Учителям, занимающимся частной практикой в роли репетитора, необходимо получить специальную лицензию в «Центре Э» и самостоятельно встать на учет в отделении полиции по месту жительства.

В обоих случаях страницы преподавателей в социальных сетях будут тщательно мониторить на наличие экстремизма.

Особая сноска сделана в отношении аудиовизуальных материалов в стиле аниме. За его распространение предусмотрена депортация в страну, где преподаваемый язык является государственным, и лишение российского гражданства.

По мнению авторов поправок, такие меры позволят лучше контролировать качество обучения несовершеннолетних и снизит на них деструктивное влияние западных стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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