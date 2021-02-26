 

Нефть подешевела на укреплении доллара

26.02.2021, 8:50, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются под давлением растущего курса доллара.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65% – до 65,68 доллара, цена апрельских опустилась на 0,39% – до 66,62 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшилась на 0,72% – до 63,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу некоторое давление на цены на нефть оказывает укрепление американского доллара. Курс доллара растет, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты. В свою очередь на удорожание доллара повлияло снижение доходности гособлигаций США.

Инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей недели, поскольку существуют риски того, что страны альянса могут ослабить ограничения по добыче нефти и вернуть на рынки некоторое количество баррелей. На фоне не до конца восстановившегося спроса на «черное золото» это может привести к дисбалансу на рынке.

При этом в целом нефть движется к четвертому ежемесячному росту цены подряд на фоне растущих надежд на скорое восстановление мировой экономики. С начала февраля ее стоимость увеличилась на 17-20%. 



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