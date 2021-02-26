 

На даче в Брянской области нашли более 20 кг взрывчатки и оружие

26.02.2021, 8:50, Новости дня
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Полицейские обнаружили около 20 кг взрывчатки и оружие времен Великой Отечественной войны в одном из дачных домов в Брянской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские задержали машину, в которой находились двое мужчин, у них была найдена марихуана. При обыске у водителя нашли еще 1 кг наркотика.

«В принадлежащем пассажиру задержанного автомобиля дачном доме также был проведен осмотр, в ходе которого обнаружено большое количество боеприпасов, взрывчатых веществ и предметы, конструктивно схожие с огнестрельным и холодным оружием. Изъято более 20 килограммов взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, снаряды, гранаты, детонаторы и патроны различного калибра», – передает ТАСС слова Волк.

Мужчина рассказал полицейским, что все найденное откопал в местах боев Великой Отечественной войны. В отношении него возбудили уголовные дела о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, он заключен под стражу. В отношении второго мужчины возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков.

Ранее ФСБ изъяла 200 единиц оружия у подпольных оружейников по всей России.



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