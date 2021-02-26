 

Toyota готова презентовать новый внедорожник Land Cruiser 300

26.02.2021, 8:36, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Toyota намерен в ближайшее время выпустить модернизированный внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

Пока производитель умышленно умалчивает подробности о готовящейся новинке. Напомним, выход модели Land Cruiser 200 состоялся 15 лет назад, однако до сих пор автомобиль пользуется высоким спросом у клиентов по всему миру. Уже к лету 2021 года планируется презентация внедорожника Land Cruiser 300, однако оформить предварительный заказ станет возможным уже в следующем месяце.

Вместе с тем под капотом новинки сохранили прежний 3,5-литровый бензиновый двигатель, однако покупатели смогут выбрать внедорожник Toyota Land Cruiser 300 с улучшенными агрегатами и трансмиссиями.



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