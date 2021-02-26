 

Новая версия кроссовера Honda Breeze выходит на китайский авторынок

26.02.2021, 8:36, Новости дня
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Обновленный кроссовер Honda Breeze с сегодняшнего дня появится в свободной продаже на рынке Китая.

Сообщается, что данный автомобиль поступит в улучшенной модификации, предусматривающей 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 193 л.с. Также появится более производительный экземпляр с гибридной силовой установкой на 215 л.с. Автомобиль способен проехать на полном заряде батареи до 80 км. Кроме того, среди новшеств Honda Breeze указывают систему ухода от столкновений, а также продвинутый круиз-контроль.

Приобрести новый кроссовер Honda Breeze на китайском рынке станет возможным по цене от 170 тысяч юаней. Кроме того, покупатели смогут приобрести модель в нескольких комплектациях, которые уже доступны у местных дилеров японской марки.



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