Гривна к евро подешевела до 34,15 грн/€

26.02.2021, 8:32, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 26 февраля.

Гривна к доллару укрепилась на две копейки – с 27,95 грн/$ до 27,93 грн/$.

Курс гривны к евро упал на 18 копеек – с 33,93 грн/€ до 34,15 грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,79 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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