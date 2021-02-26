Гривна к евро подешевела до 34,15 грн/€
26.02.2021, 8:32,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 26 февраля.
Гривна к доллару укрепилась на две копейки – с 27,95 грн/$ до 27,93 грн/$.
Курс гривны к евро упал на 18 копеек – с 33,93 грн/€ до 34,15 грн/€.
К российскому рублю гривна укрепилась с 3,79 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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