 

100 стран мира начали вакцинацию от коронавируса – данные Bloomberg

26.02.2021, 8:32, Новости дня
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По состоянию на утро 26 февраля в 100 странах мира началась вакцинация против коронавируса. Об этом свитедетельствуют данные агентства Bloomberg.

Всего в мире ввели более 225 млн доз вакцины.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 68,3 млн доз;
Китай – 40,5 млн доз;
страны ЕС – почти 30 млн доз;
Великобритания – 19,4 млн доз;
Индия – 13 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (86,90), Сейшельские Острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. 25 февраля вакцинация началась во всех областях.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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