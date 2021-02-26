 

Полина Гагарина могла заплатить Меладзе 100 миллионов рублей ради сольной карьеры

26.02.2021, 8:28, Разное
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Сотрудник продюсерского центра Константина Меладзе заявил, что в свое время Полина Гагарина решила откупиться от брата Валерия Меладзе, чтобы заняться сольной карьерой. Анонимный источник отметил, что сумма неустойки могла составлять не менее 100 миллионов рублей.
Константин Меладзе является известным продюсером. Среди его клиентов был коллектив «ВИА Гра», певицы Анастасия Приходько, Вера Брежнева и многие другие артисты. Они подписывают контракт и обязуются отработать определенное количество лет. Но иногда могут заплатить неустойку, чтобы отправиться в «свободное плавание».

По словам инсайдера, пожелавшего не раскрывать свое имя, именно так и поступила Полина Гагарина. Чтобы уйти от продюсера со своими хитами ей пришлось заплатить 100 миллионов рублей или даже в пять раз больше. Именно такие неустойки берут продюсеры, чтобы возместить все убытки.

Недавно Полине Гагариной предложили исполнить официальный гимн чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году. Выступить она может со шведом Монсом Сельмерлевом.

Источник: teleprogramma.pro



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