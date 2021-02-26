Прокуратура решила оценить действия Ростехнадзора по факту обрушения фабрики в Норильске

26.02.2021, 8:00, Новости дня

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Прокуратура даст уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц Ростехнадзора по факту обрушения на Норильской обогатительной фабрике на севере Красноярского края, сообщил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

«Я поставил задачу посмотреть компетенцию органов контроля, то есть Ростехнадзора, которые тоже должны были отслеживать эту ситуацию. Сейчас обогатительная фабрика (обрушение на которой произошло 20 февраля – прим. ВЗГЛЯД) тоже показала, что представитель Ростехнадзора видел эту проблему, в 2017 году внес предписание, и до 2021 года это предписание не было реализовано. Почему он не был принципиален в рамках реализациях своих, установленных законом, полномочий? Задача – дать уголовно-правовую оценку тех должностных лиц, которые, соответственно, не соблюли устранения нарушения закона», – передает ТАСС слова замгенпрокурора.

Тем временем суд в Норильске избрал меру пресечения начальнику дробильного цеха Денису Курбанову.

«Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова – домашний арест по 19 апреля 2021 года включительно. А в отношении [производителя работ ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт» Вячеслава] Миллера в удовлетворении ходатайства следствию об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано», – сообщили в суде.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике обрушилось здание одного из цехов при проведении ремонтных работ. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. На момент ЧП в цехе находились восемь человек, трое погибли – двое под завалами, один скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности.