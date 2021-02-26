 

Обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма задержали в Испании

26.02.2021, 8:00, Новости дня
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Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, находящийся в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), задержан в Испании, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По сообщению Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан в Испании. В связи с этим в Генеральную прокуратуру РФ Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», – передает ТАСС слова Петренко.

Ранее СК объявил Блюма в международный розыск. 

Напомним, в сентябре 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27,8 млн рублей в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма.

По данным следствия, в 2014 году Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации. 



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