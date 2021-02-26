 

Шьющий для Аллы Пугачевой костюмы дизайнер раскрыл ее настоящий размер одежды

26.02.2021, 7:18, Разное
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Любимый дизайнер Аллы Пугачевой назвал ее настоящий размер одежды. Игорь Гуляев признался, что сшил для нее огромную коллекцию одежды, которую еще никто не видел, намекая, что в этом году певица на публике будет появляться чаще, чем обычно.
Дизайнер признался, что не будь Алла Пугачева певицей, то она смогла бы создавать одежду. Когда они работают вместе, то исполнительница всегда говорит ему, как должны выглядеть ее наряды. Игорь Гуляев назвал ее вкус неповторимым и с творческой жилкой.

При этом ему нравится шить ей костюмы, отметил дизайнер, поскольку выглядит она «просто потрясающе». На сегодняшний день ее размер одежды составляет 44-46, хотя он мог бы «затянуть» ее до XS, но нужды в этом не видит. По словам Игоря Гуляева, все, что он шьет для Аллы Пугачевой, увидеть и примерить может только она, хотя создает он одежду не только для музыкантов, но самых широких слоев общества.

Сейчас Алла Пугачева практически не появляется на светских мероприятиях, предпочитая проводить свободное время в своем замке. О ее жизни удается узнать благодаря супругу Максиму Галкину, который часто публикует совместные фотоснимки и видеоролики в Instagram.

Источник: www.kp.ru



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