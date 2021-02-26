Норкин за возросшую популярность посоветовал Бортич благодарить Никиту Михалкова

26.02.2021, 7:28, Разное

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Российский телеведущий Андрей Норкин заявил, что Александре Бортич необходимо поблагодарить за возросшую популярность режиссера Никиту Михалкова. Ранее он раскритиковал актрису, жаловавшуюся на «тяжелую» жизнь в России.

Недавно Александра Бортич стала гостьей в шоу Юрия Дудя. Ему она рассказала, как относится к несогласованным протестам и «тяжелой» жизни в России. После этого интервью о Бортич высказался Никита Михалков. Он отметил, что актриса часто снимается в кино, создаваемом по заказу государства. А ее ежедневные гонорары могут составлять не менее 200 000 рублей.

Затем к критике Александры Бортич присоединился Андрей Норкин. В передаче телеканала НТВ «Место встречи» он показал комментарии актрисы в социальных сетях, где она призывает приходить на акции протеста. Кроме того, телеведущий считает, что до интервью Дудю о ней не так много знали. Хотя за возросшую популярность Норкин посоветовал все же отблагодарить Михалкова, ведь посещаемость ее страницы в «Википедии» после критических высказываний режиссера могла вырасти в несколько раз.

Источник: rueconomics.ru