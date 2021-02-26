Мнение: О глубинной ненависти к либералам – минимум 3 причины

26.02.2021, 7:32, Разное

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Русский народ, как все знают – добрый. Но не для всех. На либералов, например, его доброта не распространяется. Их наш «глубинный» народ ненавидит искренне, со всей широтой загадочной русской души.

И есть за что, между прочим.

Целых три причины имеются.

Во-первых, либералы – они, с***ка, умные. Потому что образованные. Многие Шопенгауэра читают в первоисточнике. Короче, таких уважать – дураков нет. Не случайно, даже с детского садо вопрос-повод для драки: «Ты чё, самый умный тут?». А детские установки – они самые сильные.

Во-вторых, либералы – безобидные: с физподготовкой у них не очень. Язык, может, и хорошо подвешен, зато удар слабо поставлен. И очки ещё на носу эти… То есть, либералов ненавидеть безопасно. Не то, что чеченцев, которые надо сказать, … а, нет, лучше промолчать на всякий случай.

Ну и в-третьих, научно рассуждая, ненависть к либералам имеет глубокие исторические корни. Ещё со времён приснопамятных либеральных реформ.

Вот тут нужно остановиться подробнее. Когда опустели прилавки, в том числе из-за митинговой активности трудящихся, советские люди дружно захотели жить при рынке, думая, что это будет так, как показывали в голливудских фильмах про Беверли Хиллс. Но работать при этом они хотели и могли так, как привыкли при социализме. То есть, мы делаем вид, что работаем, далее по тексту. Это был жуткий разрыв ожиданий и реальности, который мало кто осознавал в те годы.

Вышло как с теми двумя Волгами приватизатора Анатолия Чубайса. «Волги» нахаляву получить хотели все, а задуматься, кто сделает 150 миллионов автомобилей не сподобились и уж точно не собирались их делать.

Собственно советские люди захотели получить рыночное благосостояние даром. Типа, мы сейчас выберем того или тех, кто «за рынок», и он/они всё чудесным образом сделают. Как Иисус, накормят страждущих и жаждущих тремя хлебами.

Откуда этот хлеб возьмётся? Ну рынок же! Эффективный #капитализм сам всё решит. На худой конец – приватизация, когда появятся эффективные частные собственники и мигом всё наладят.

Проблема в том, что даже честно поделённое на всех имущество, доставшееся от социализма, составляло не миллионы с миллиардами для каждого, а несущественные копейки. Речь в реальности шла о нескольких тысячах долларов на каждого – и то, в случае распродажи всей собственности страны иностранцам. Чего, естественно, никто не хотел.

Также, как никто не хотел и вникать – что такое рынок, как работают #деньги, за счёт чего берётся более высокая производительность труда. При таких раскладах не могло получиться иначе, нежели вышло в итоге. Полученная на халяву собственность в виде ваучеров действительно очень быстро перешла к эффективным собственникам. Каковых оказался 1% в тогдашней России. Они и сколотили свои состояния.

Впрочем, остальные не остались совсем уже безо всего. Квартиры и дома, например, они тоже получили в собственность. Разумеется, это было также несправедливо, и москвичам просто по праву рождения досталось собственности на порядок больше, чем, скажем, жителям Катав-Ивановска Челябинской области. Но опять же, большинство в те годы составляли москвичи в первом поколении – то есть те, кто смогли сорваться с насиженного места и хотя бы приехать в столицу, закрепиться в ней и заработать на квартиру в заводском цеху, например.

И вот за это, за собственную никчёмность ненавидят либералов жители России.

Или есть для их ненависти другие поводы?

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