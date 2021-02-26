 

Посольство в Вашингтоне посоветовало США не запугивать мир «российской угрозой»

26.02.2021, 7:10, Новости дня
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Российское посольство в Вашингтоне посоветовало американскому генералу Тоду Уолтерсу внимательно ознакомиться с инициативами Москвы по снижению напряженности, а не запугивать других «угрозой» со стороны России.

«Похоже, что РФ заставляет генерала Уолтерса находиться в напряжении. Вместо того чтобы запугивать других и накалять атмосферу, высокопоставленному офицеру лучше уделить пристальное внимание российским инициативам по снижению напряженности по линии РФ – НАТО», – передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс выступил в среду на форуме ассоциации ВВС с утверждением, что Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, якобы остается угрозой существования для Вашингтона и его европейских союзников.

Ранее США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией», назвали ВМФ РФ реальной угрозой для НАТО и не исключили начала ядерной войны с Россией.



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