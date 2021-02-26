 

Дело о халатности полицейских из Кемерово захотели переквалифицировать

26.02.2021, 7:10, Новости дня
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Гособвинение заявило ходатайство суду о возвращении прокурору уголовного дела о халатности полицейских из Кемерово, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где была убита девушка: гособвинитель считает, что требуется переквалификация обвинения на более тяжкое.

Гособвинитель заявил, что «суд вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если обстоятельства изложенные в обвинительном заключении свидетельствуют о наличии оснований для квалификации обвиняемого как более тяжкого преступления», передает ТАСС.

«На основании этого, учитывая что обстоятельства изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Тарицына и Балашова (обвиняемые полицейские) тяжкого преступления, ходатайство возвратить уголовное дело прокурору», – добавил он.

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло в Кемерово в январе 2020 года, однако получило широкую огласку только в конце февраля 2021 года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования уголовного дела и предъявленным обвинением.

По данным правоохранительных органов, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей одного из домов с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир драка и громко кричит о помощи женщина.

Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации.

В результате, как полагает гособвинение, потерпевшую убил 23-летний бывший сожитель. В отношении него возбуждено и рассматривается в суде дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Обвинение полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову предъявлено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), их уголовное дело 26 февраля начал рассматривать суд.



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