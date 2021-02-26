ФАС завела дело из-за клипа Моргернштерна

26.02.2021, 7:00, Разное

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…с «вызывающим» и «непристойным» образом девушек банка.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело о нарушении законодательства о рекламе из-за жалоб на видео рэпера Моргенштента под названием «Клип за 10 лямов», в котором рекламируется карта «Альфа-банка». Об этом сообщается на сайте службы.

В ФАС потребовали от представителей Моргенштента и банка не позднее 19 марта представить «письменные объяснения». Служба уверила, что созданный в рекламе образ сотрудников «Альфа-Банка», а именно — девушек, противоречит реальному образу сотрудников банка, выглядит «вызывающим и является непристойным», так как «вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье».

«Действия MORGENSHTERNа по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку гражданка отождествляется с предметом», — заявили в ФАС.

Помимо этого, как заметили в службе, рэпер в рекламе употребляет алкогольную продукцию: «Визуальный ряд клипа демонстрирует, как исполнитель MORGENSHTERN входит в офис АО „Альфа-Банк“ с бутылкой алкогольного напитка в руках, употребляя на ходу из горла бутылки алкогольную продукцию, его встречает сотрудник банка».

В ФАС добавили, что, согласно федеральному закону «О рекламе» в ней не допускается демонстрация процессов курения и потребления алкоголя, а также не допускается «побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар».

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за нарушение требований закона «О рекламе» на рекламодателя может быть наложен штраф в размере 100–500 тысяч рублей.

С момента публикации «Клип за 10 лямов» собрал более 20 млн просмотров на Youtube. В «Альфа-банке» РБК заявили, что не считают рекламой клип Моргенштерна, размещенный на его YouTube-канале: «Это мнение блогера, его собственный контент». В видеоклипе Моргенштерн, как заявили в банке, пьет из бутылки без опознавательных знаков, поэтому употребления алкоголя и других нарушений закона, по их мнению, нет.

В конце прошлого года депутат партии «Коммунисты России» и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал иск в отношении российского рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна и потребовал 300 тысяч рублей за использование фрагмента трека «Владимир Путин — молодец» в TikTok. «С одной стороны, мне конечно приятно внимание к моему творчеству со стороны звезд, но с другой стороны, обидно, что они даже не знают кто автор!», — пояснил тогда Лихачев.

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