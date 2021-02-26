Le Temps – РФ и США заочно схлестнулись на сессии СПЧ ООН

26.02.2021, 6:58, Новости дня

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46-я сессия Совета по правам человека ООН омрачилась «дебатами» между госсекретарём США Энтони Блинкеном и его российским коллегой Сергеем Лавровым, которые — пусть и в «удалённом» формате — высказали в ходе своих выступлений жёсткие заявления в адрес друг друга, пишет Le Temps. Как отмечается в материале издания, если США вновь будут избраны в состав СПЧ, это противостояние может стать постоянным — ведь Вашингтон и Москва смотрят на права человека по-разному.



Reuters

Не так давно администрация американского президента Дональда Трампа в лице главы Госдепа Майка Помпео и постпреда США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли заявляли о том, что Америка является примером для подражания в области защиты прав человека, — и на этом основании жёстко критиковали Совет по правам человека ООН; в конечном счёте, в 2018 году Вашингтон принял решение выйти из СПЧ, пишет обозреватель швейцарской Le Temps Стефан Бюсар. Между тем, отмечает журналист, в минувшую среду новый госсекретарь США Энтони Блинкен представил совершенно иной образ Соединённых Штатов и обозначил «разворот курса»: выступая на 46-й сессии совета, чиновник подчеркнул, что права человека и демократия являются фундаментальными основами внешней политики США, и объявил о том, что Вашингтон представит свою кандидатуру на избрание в эту структуру на период 2022—2024 гг.

Блинкен признал, что любые обещания бороться за права человека в мире Вашингтону следует выполнять, начиная в первую очередь с себя же. «Людям с другим цветом кожи в США каждый день приходится испытывать на себе последствия институционального расизма и экономического неравенства», — приводит Бюсар его слова. Как сообщил в своём выступлении американский госсекретарь, в этой связи лидер страны Джо Байден собирается перейти к решительным мерам для решения усугубившейся за время президентства Трампа проблемы расизма, проведя реформу пенитенциарной системы, устранив дискриминацию в жилищной сфере, улучшив условия жизни представителей коренных американских народов и развернув борьбу против предвзятого отношения к американцам азиатского происхождения. «Мы не утверждаем, что США — идеальная страна, но мы каждый день боремся за то, чтобы стать лучше, чтобы мы отвечали за свои поступки, чтобы наш союз приблизился к идеалу», — пообещал он.

Выступление Блинкена оказалось примечательным и по другой причине — главе Госдепа пришлось столкнуться в рамках «дебатов» со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чему немало поспособствовало то, что нынешняя сессия СПЧ проходит в «виртуальном» формате, пишет Бюсар. «Тогда как госсекретарь США вновь озвучил в адрес российского правительства призыв немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и несколько сотен других граждан России, попавших под стражу за реализацию своих фундаментальных прав, российский министр иностранных дел высказался в менее дипломатичном ключе», — отмечает обозреватель Le Temps. Как подчёркивает журналист, Лавров, явно имея в виду Вашингтон, но не называя его прямо, заявил: «Те, кто на протяжении десятилетий поучал весь мир по поводу свободы слова и выражения мнений, демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения».

Отношения между Западом и Россией складываются не слишком хорошо — так власти ЕС только что ввели санкции против российских чиновников, связанных с «делом Навального», и Сергей Лавров в своём выступлении «не упустил возможность дать ответ», продолжает автор материала. «К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления», — цитирует швейцарский журналист российского министра. Лавров, который «верой и правдой служит дипломатическому корпусу Владимира Путина с 2004 года», также подчеркнул, что «в западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека». «Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств», — заявил он.

Если США будут избраны Генассамблеей ООН в состав СПЧ нынешней осенью, русские и американцы «вступят в противостояние в рамках новой конфигурации этого органа, при которой даже само представление о сути прав человека, по всей видимости, у обеих сторон очень разное», в заключение предполагает обозреватель Le Temps.