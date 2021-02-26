«Вновь сядут за один стол с тиранами» — Никки Хейли раскритиковала Байдена за возвращение в СПЧ ООН

26.02.2021, 6:08, Новости дня

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Экс-постпред США при ООН Никки Хейли жёстко высказалась в адрес администрации Джо Байдена за решение вернуть Вашингтон в состав Совета организации по правам человека, пишет Fox News. По данным канала, Хейли заявила, что, вернувшись в «бутафорский» совет, Америка вновь сядет за один стол с «тиранами и диктаторами». Как отмечается в материале Fox, состав этого органа ООН действительно до сих пор вызывает в США вопросы.



Reuters

Бывший постпред США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли в среду раскритиковала инициативу администрации президента Джо Байдена по возвращению Америки в состав «печально известного» Совета ООН по правам человека, подчеркнув, что в этом органе заседают «тираны и диктаторы», передаёт Fox News.

«Администрация Байдена хочет вернуть себе кресло за одним столом с тиранами и диктаторами», — написала Хейли на своей странице в Twitter. «США не следует подкреплять авторитет бутафорского Совета ООН по правам человека, — позже добавила она. — Эта группа служит прикрытием для самых закоренелых нарушителей прав человека в мире и большую часть времени лишь совершает нападки на Израиль».

Как отмечается в материале на сайте Fox News, заявления Хейли стали реакцией на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена, который в среду объявил о том, что Вашингтон будет пытаться вновь избраться в СПЧ. США покинули совет в 2018 году из-за недовольства его составом и его «пристрастной» позицией по отношению к Америке, напоминает обозреватель американского телеканала. Хейли, которая уже занимала на тот момент должность постпреда при ООН, тогда прямо назвала этот орган «защитником нарушителей прав человека и сточной ямой политических пристрастий», подчёркивает журналист.

«В последующие годы замечания Хейли только подтверждались, поскольку в совет систематически избирали страны с не лучшей репутацией в плане прав человека, — констатирует корреспондент Fox. — В прошлом году в СПЧ избрали Кубу, Китай и Россию. В числе кандидатов фигурировала и Саудовская Аравия, но она так и не смогла собрать достаточно голосов для победы. Администрация Трампа назвала выборы «издевательством».

Годом ранее Генассамблея ООН избрала в СПЧ Ливию, Судан и Венесуэлу, продолжает автор. Особенно бурную реакцию вызвало вхождение в состав совета Венесуэлы, поскольку «при социалистическом режиме Мадуро страна испытала массовую бедность и масштабные нарушения прав человека», пишет журналист.

Критику в адрес СПЧ высказал и Энтони Блинкен, отмечает обозреватель Fox News. Пообещав в среду, что Вашингтон в следующем году попытается избраться в состав органа на трёхлетний срок, чиновник вместе с тем признал, что совет нуждается в реформах — в частности, по словам главы Госдепа, ему следует прекратить уделять столько внимания Израилю, а также исключить страны с наихудшей репутацией в плане прав человека. Кроме того, Блинкен высказал опасения по поводу обращения с меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и «жёсткого преследования оппозиционных политиков и участников акций протеста в России», говорится в материале Fox.