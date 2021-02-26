 

В США медицинскую компанию обвинили в вакцинации людей со связями вне очереди

26.02.2021, 6:08, Новости дня
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Несколько американских СМИ сообщили, что медицинская компания One Medical, участвующая в программе вакцинации населения, допускает до прививок людей, не подходящих по установленным критериям, в то время как медработники переносятся в список ожидания. Но, как сказала сама компания в комментарии Insider, статьи о ней «предвзятые» и «неполные» — осознанно предприятие никого вне очереди не пропускало.


Reuters

Медицинская компания One Medical, занимающаяся распространением вакцины против коронавируса в США, вне очереди пускала на прививки людей, не подходящих по параметрам государственной программы, пишет Insider. 

 

По данным нескольких американских изданий, предприятие нарушило правила по допуску людей к вакцинации. Прививки смогли получить люди, связанные с руководством One Medical, — несмотря на то что местные департаменты здравоохранения признали их неподходящими кандидатами. Кроме того, сообщается, что в округе Лос-Анджелес компания провела вакцинацию для неких медицинских работников, не проверив их данные, как это положено в соответствии с местными правилами. 

 

СМИ также утверждали, что One Medical предлагала привиться всем своим сотрудникам, включая и тех, кто по долгу службы не должен встречаться с пациентами. Таким образом на вакцинацию опять-таки попали люди, не соответствующие установленным рекомендациям, в то время как реальных работников сферы здравоохранения перенесли в лист ожидания. 

 

Сама компания настаивает, что она «осознанно не допускает к вакцинации лиц, не подпадающих под существующие требования», и следует всем рекомендациям ради «справедливого использования каждой дозы» предоставленного ей препарата. В комментариях для Insider предприятие назвало обвинительные репортажи «пристрастными» и «неполными», а также «вводящими в заблуждение» аудиторию относительно политики компании.

 

«Любые утверждения, что мы грубо и осознанно нарушали рекомендации по требованиям к кандидатам на вакцинацию, напрямую противоречат нашему подходу к распределению вакцины. Чтобы предотвратить злоупотребление нашей системой, мы осуществляем контроль в несколько этапов: онлайн — во время записи на прививку, перед самой прививкой — в ходе кропотливого процесса проверки расписания и при необходимости лично — на месте оказания услуги. Мы часто отказываем людям, которые не соответствуют критериям. По нашей информации, 96 процентов людей по всей стране, вакцинированные One Medical, документально подтвердили своё соответствие требованиям, остальные 4 процента были привиты в соответствии с протоколами о безотходной утилизации», — заверил Insider представитель компании. 

 

Как подчёркивает издание, случаи, когда обеспеченные американцы задействовали свои связи для доступа к вакцинам вне очереди, не новы. Ранее СМИ писали, что из-за жалоб на One Medical штат Вашингтон даже отказался от предоставления препарата компании. Известно, что предприятие предоставляет годовые подписки на премиальные медицинские услуги.



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