Ради модернизации танковых войск Великобритания пожертвует частью боевых машин

26.02.2021, 6:08, Новости дня

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Британская армия отправит на лом десятки танков Challenger 2, а остальные модернизирует, для того чтобы сделать их пригодными для ведения войны следующего поколения, пишет Daily Mail. Отмечается, что избавиться от трети боевых машин вооружённые силы Великобритании вынуждает экономическое положение.



Reuters

Вооружённые силы Великобритании утилизируют треть основных боевых танков Challenger 2, разработанных для противодействия силам СССР в годы холодной войны, с целью экономии средств, пишет Daily Mail.

Несмотря на планы сократить 77 единиц боевых машин, остальные 150 танков Challenger 2 модернизируют, для того чтобы подготовить к войнам следующего поколения. В Министерстве обороны страны намерены установить на них новое гладкоствольное 120-миллиметровое орудие немецкой компании Rheinmetall и модернизировать башню. Ожидается, что на это потратят £1,2 млрд.

В Министерстве обороны утверждают, что модернизация превратит «реликвию войны в Персидском заливе… в нечто такое, что сможет воевать в войне следующего поколения».

Помимо танков британские военные хотят избавиться от части боевых машин пехоты Warrior, закупив вместо них 523 немецких бронетранспортёра Boxer.

Как отмечает издание, перед публикацией стратегического оборонного обзора в следующем месяце министерству придётся принять «довольно болезненные решения». В частности, британская армия планирует сократить почти 10 тыс. военнослужащих в течение следующего десятилетия, которое станет периодом внедрения в оборонную сферу новейших технологий.

Так, по словам бывшего главы Межвидового командования войск Соединённого Королевства генерала Ричарда Бэрронса, британская армия находится «в преддверии глубокой трансформации». В скором времени вооружённые силы будут представлять собой смесь «пилотируемой, беспилотной и автономной» техники, на что нужны средства.

В частности, премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что армия получит более £16 миллиардов в качестве дополнительного финансирования. По словам Джонсона, Великобритания вновь станет ведущей военно-морской державой Европы, а Королевские военно-воздушные силы также получат новое высокотехнологичное оборудование, пишет Daily Mail.

В конце 2020 года начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил новую концепцию безопасности, в которой подчёркивается необходимость вести борьбу «ниже порога войны». По мнению Картера, это необходимо, так как противники Лондона «из числа авторитарных держав», включая Россию и Китай, угрожают национальной безопасности страны и ведут против неё «политическую войну».