Работа завода Tesla остановилась на два дня из-за проблем с комплектующими

26.02.2021, 5:30, Новости дня

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Американский производитель электромобилей Tesla был вынужден на два дня остановить работу своего завода во Фримонте (штат Калифорния) из-за перебоев с поставками комплектующих, сообщил основатель компании Илон Маск.

Маск сообщил в Twitter, что «Фримонт был закрыт на два дня (нехватка комплектующих) и возобновил свою работу вчера».

Агентство Reuters отмечает, что проблема могла быть связана с поставками микрочипов компании Samsung с завода в Остине (штат Техас), который на прошлой неделе был вынужден приостановить работу из-за массовых отключений электричества в штате вследствие непогоды и морозов, передает ТАСС.

Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас.

Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

Кроме того, жителям Техаса начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявлял, что массовое отключение электричества из-за непогоды в американском штате Техас и гибель людей в результате этого можно было предотвратить.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами.