Проезд в КНР через Краскино взяли под контроль из-за конфликтов перевозчиков

26.02.2021, 5:30, Новости дня

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Сотрудники ГИБДД будут постоянно дежурить на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Краскино» в Приморье на границе с Китаем, предупреждая конфликты между перевозчиками и нарушение электронной очереди, информирует правительство региона.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «в последнее время участились случаи, когда отдельные участники трансграничных перевозок, пересекающие границу через МАПП «Краскино», пытаются проехать к пункту пропуска без регистрации в электронной очереди, что приводит к конфликтам с другими перевозчиками».

Пост Госавтоинспекции приступил к работе у «Краскино». При поддержке сотрудников ГИБДД специалисты правительства Приморского края и администрации Хасанского района будут контролировать соблюдение электронной очереди на объекте.

По данным правительства Приморья, на данный момент из всех дальневосточных регионов автомобильные пункты пропуска функционируют главным образом в Приморском крае, остальные фактически не действуют, кроме одного в Забайкалье.

Краскино – поселок городского типа в Хасанском районе Приморского края, через него проходит федеральная трасса Раздольное – Хасан, от которой отходит ответвление к границе с Китаем и город Хуньчунь.

Напомним, весной 2020 года из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом и ограничения китайской стороной числа фур из России, пересекающих границу, перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков.

С 29 мая 2020 года начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края.