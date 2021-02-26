Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза»

26.02.2021, 5:30, Новости дня

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Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V».

Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в РФ и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости».

«В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – сообщила тогда Кьюри.

Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию.

Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из РФ ведет Словакия.

Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

Между тем в постпредство РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь.

Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.