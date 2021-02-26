Удручающая деградация Spectator’a или Почему так много его бывших авторов теперь пишут для RT

26.02.2021, 5:22, Разное

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by PaulR

О Speccie, мой Speccie, что случилось с тобой?

Кажется, я уже упоминал ранее, что одно из странных противоречий нынешних западных репортажей заключается в том, что они одновременно утверждают, что РФ является а) главным распространителем пропаганды против вакцинации во всем мире и б) с дьявольской изощренностью подрывает этот мир, пытаясь убедить людей в достоинствах своей противоковидной вакцины Sputnik-V.. Эти проклятые русские – антивакцинисты и провокаторы одновременно!

Примером последнего мема является статья в журнале The Spectator (обложке) опубликованная на этой неделе, в которой утверждается, что “нации, рвущиеся потягаться с Западом, и особенно с Америкой, используют свои вакцины от коронавируса собственного производства как способ получить влияние. Они обменивают вакцины на лояльность и акты общественного поклонения». Под «народами» автор Синди Ю подразумевает Россию и Китай, но какие требования «лояльности и общественного поклонения» эти двое требуют в обмен на вакцину, Ю нам не говорит.

И не зря, поскольку, насколько я могу судить, никаких доказательств в поддержку ее утверждения нет. Но, совершенно очевидно, что Ю считает плохим то, что РФ разработала эффективную вакцину против COVID и экспортирует ее по всему миру.

Что, если подумать, довольно странно. Давать вакцины против всемирной чумы – это плохо !! Спасать жизни – это плохо !! Плохо, плохо, плохо. Действительно, это реальное доказательство злого умысла.

Обратите внимание – какое лицемерие. Когда государства Запада, в частности Великобритания и США, экспортируют вакцины, дело вовсе не в геополитике. Это просто добро. В конце концов, говорит Ю, «если бы на реальном рынке был реальный выбор, победил бы Запад: опросы показывают, что Pfizer и AstraZeneca предпочтительнее Sinovac и Sputnik».

Что ж, одно дело опросы, другое – эффективность вакцины. Китайская вакцина Sinovac, похоже, не самая лучшая, но российский Sputnik V доказал свою эффективность в предотвращении COVID, плюс он дешев, и вам не нужно хранить его в замороженном виде при очень низких температурах. На свободном рынке это могло бы сработать очень хорошо.

Так что, по сути, статья в Spectator – это просто беспочвенное разжигание страха или, точнее, разжигание ненависти.

Но так было не всегда. Не так давно было время, когда Spectator мог выпускать статьи, подобные этой, под названием «Power Games: Пол Робинсон защищает российского лидера» (что было не совсем верно, поскольку я не защищал Путина, а просто раскритиковал ЕС за требование, чтобы РФ продолжала субсидировать экспорт газа в Украину, одновременно требуя прекратить субсидирование внутренних российских потребителей).

Это было тогда, когда журнал редактировал Борис Джонсон, когда допускалось множество разных мнений. Однако после того, как он ушел, тон изменился, и с тех пор обложки Speccie вновь погрузились в оголтелую русофобию.

Любопытно, что последняя из них содержит ссылку на RT. Я думаю, что это не случайность, что некоторые из тех, кто регулярно писал для Spectator под руководством Бориса, теперь оказались в RT – для начала, кроме самого себя, я могу вспомнить Нила Кларка и Джона Лафленда, но могут быть и другие. . У нас очень разные политические взгляды – Кларк, на мой взгляд, слишком левый, а Лафленд – слишком правый. Но тот факт, что Spectator публиковал всех нас, был признаком подлинной открытости.

Более того, мы не изменили свои взгляды. Мы по-прежнему говорим то же самое, что писали для Speccie . Тогда, когда их публиковал парень, который сейчас является премьер-министром Великобритании, эти взгляды были приемлемыми. Но сейчас, когда точно такие же мнения появляются в RT, это называется «российская пропаганда»! Поди разбери.

Увы, последние 15 лет не были благосклонны к британской прессе. Готовность поддерживать альтернативные точки зрения была заменена жесткой ортодоксией, которая не допускает отклонений от бесконечной обличительной речи, и, как я уже сказал, «беспричинного разжигания страха». В этих обстоятельствах разве плохо то что эти точки зрения теперь имеют место где они могут быть свободно высказаны?

О Speccie, мой Speccie, что случилось с тобой?