Euronews – «поющий» тигрёнок Шерхан из Барнаула покорил соцсети

26.02.2021, 5:18, Новости дня

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Настоящей звездой соцсетей в РФ стал «поющий» амурский тигрёнок из Барнаула, видео с которым недавно опубликовали сотрудники местного зоопарка. Голосовые связки тигров не предназначены для высоких нот. Поэтому необычное «пение» восьмимесячного тигрёнка, при помощи которого он пытается привлечь внимание мамы, сразу привлекло и внимание пользователей, передаёт Euronews.

Звездой соцсетей в РФ стал «поющий» амурский тигренок из барнаульского зоопарка «Лесная сказка». На днях сотрудники зоопарка опубликовали видео в интернете со словами: «Такого вы ещё не видели».

В комментариях к ролику пользователи начали интересоваться, всё ли в порядке с животным? Выяснилось, что восьмимесячный тигренок по кличке Шерхан совершенно здоров — и издаёт такие звуки с рождения, чтобы привлечь внимание многодетной мамы.

Голосовые связки тигров не предназначены для высоких нот, поэтому необычное рычание малыша в зоопарке назвали «пением». Тигры в коллекции барнаульского зоопарка появились в 2010 году.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2021 года.