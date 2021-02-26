 

Польский эксперт – хорошим отношениям России и Германии даже США не станут помехой

26.02.2021, 5:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Администрация нового президента США Джо Байдена фактически капитулировала в деле газопровода «Северный поток — 2», поэтому впредь она никак не сможет испортить хорошие отношения между Германией и Россией, считает эксперт Ольга Долещняк-Харчук. В беседе с Polskie Radio она также выразила уверенность, что, «избавившись» от Трампа, Германия намерена совершить перезагрузку в отношениях с США и смыть с себя клеймо антиамериканизма.


Reuters

Из доклада Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза следует, что администрация нового президента США Джо Байдена фактически капитулировала по поводу газопровода «Северный поток — 2». Доказательство этому — отчёт Госдепартамента США конгрессу касательно санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Существующие санкции в отношении 18, в основном российских, компаний, были сохранены, но также введён мораторий на новые санкции, пишет Polskie Radio.

«Я не считаю, что новая американская администрация сможет что-то изменить в хороших отношениях между Германией и Россией», — считает Ольга Долещняк-Харчук из Института Сташица. По мнению эксперта, Германия надеется на новый этап в трансатлантических отношениях. В этом плане Берлин рассчитывал на то, что удастся «избавиться» от Дональда Трампа, с которым у немецкой столицы весьма плохие ассоциации. 

«Следовательно, вырисовывается новый подход Германии к США. Будет предпринята попытка преобразовать немецкий антиамериканизм. Политики будут убеждать общественность в том, что с США стоит сотрудничать. С другой стороны, Германия не намерена отказываться от хороших отношений с Россией», — добавила она.

По мнению другого эксперта, Кшиштофа Винклера, у администрации Джо Байдена несколько иные приоритеты, нежели у администрации Дональда Трампа. Несмотря на то что имидж Китая и РФ в качестве двух основных противников США неизменен, акценты будут расставляться иначе. «Как Трамп, так и Байден, придерживаются общей позиции касательно того, что «Северный поток — 2» представляет собой угрозу, но на тактическом уровне новых санкций в отношении сотрудничающих компаний нет. Вопрос о том, насколько важными здесь будут климатические аспекты, остаётся открытым», — резюмирует он. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Кучеренко: Это я виноват или Тимошенко, что метро остановилось из-за электронного билета, на который потрачен миллиард гривен?

09.02 / Замглавы ОП Машовец: Обострение на фронте связано с попытками РФ давить на Украину в переговорном процессе

14.01 / В Черновцах водителей маршруток хотят обязать включать классическую музыку

16.08 / У берегов Филиппин произошло землетрясение

02.01 / К дому спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси подкинули свиную голову

11.09 / “После посещения зоны не спала неделю”. Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле

25.09 / По делу о нападении в Париже задержаны еще пять подозреваемых

16.01 / При пожаре в Твери погибли четыре человека

03.12 / Le Figaro – модернизатор и сторонник Евросоюза — во Франции вспоминают экс-президента Жискара д’Эстена, умершего от COVID-19

12.02 / При использовании iOS 14 данные на смартфонах остаются даже после удаления приложений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска