Польский эксперт – хорошим отношениям России и Германии даже США не станут помехой

26.02.2021, 5:18, Новости дня

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Администрация нового президента США Джо Байдена фактически капитулировала в деле газопровода «Северный поток — 2», поэтому впредь она никак не сможет испортить хорошие отношения между Германией и Россией, считает эксперт Ольга Долещняк-Харчук. В беседе с Polskie Radio она также выразила уверенность, что, «избавившись» от Трампа, Германия намерена совершить перезагрузку в отношениях с США и смыть с себя клеймо антиамериканизма.



Reuters

Из доклада Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза следует, что администрация нового президента США Джо Байдена фактически капитулировала по поводу газопровода «Северный поток — 2». Доказательство этому — отчёт Госдепартамента США конгрессу касательно санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Существующие санкции в отношении 18, в основном российских, компаний, были сохранены, но также введён мораторий на новые санкции, пишет Polskie Radio.

«Я не считаю, что новая американская администрация сможет что-то изменить в хороших отношениях между Германией и Россией», — считает Ольга Долещняк-Харчук из Института Сташица. По мнению эксперта, Германия надеется на новый этап в трансатлантических отношениях. В этом плане Берлин рассчитывал на то, что удастся «избавиться» от Дональда Трампа, с которым у немецкой столицы весьма плохие ассоциации.

«Следовательно, вырисовывается новый подход Германии к США. Будет предпринята попытка преобразовать немецкий антиамериканизм. Политики будут убеждать общественность в том, что с США стоит сотрудничать. С другой стороны, Германия не намерена отказываться от хороших отношений с Россией», — добавила она.

По мнению другого эксперта, Кшиштофа Винклера, у администрации Джо Байдена несколько иные приоритеты, нежели у администрации Дональда Трампа. Несмотря на то что имидж Китая и РФ в качестве двух основных противников США неизменен, акценты будут расставляться иначе. «Как Трамп, так и Байден, придерживаются общей позиции касательно того, что «Северный поток — 2» представляет собой угрозу, но на тактическом уровне новых санкций в отношении сотрудничающих компаний нет. Вопрос о том, насколько важными здесь будут климатические аспекты, остаётся открытым», — резюмирует он.