Merkur – в Мюнхене Меркель и Макрон упустили шанс на прямой диалог с США

26.02.2021, 5:18, Новости дня

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На Мюнхенской конференции по безопасности новый глава Белого дома Джо Байден проявлял большой энтузиазм, заявил в интервью Merkur немецкий политолог Карло Масала. Но канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон упустили шанс на прямой диалог с ним. Они «осознанно говорили невпопад», не давали конкретных ответов, а глава ФРГ вообще производила впечатление «уставшего и измотанного» человека, который ничего не хочет, рассказывает эксперт.



Reuters

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что в трансатлантические отношения вернулась «цивилизованная манера общения», заявил в интервью Merkur немецкий политолог Карло Масала. Но нельзя было не заметить и то, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон упустили шанс на прямой диалог с новым главой Белого дома Джо Байденом.

«Байден проявлял большой энтузиазм, Меркель же, напротив, казалась уставшей и измотанной. У меня сложилось впечатление, что она больше ничего не хочет», — отметил эксперт. Президент США говорил в первую очередь о Китае, РФ и НАТО. Макрон же ни слова не заявил о Пекине, а по поводу отношений с Москвой заметил только то, что нужно сохранять с ней диалог. Он больше говорил о сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке, которые глава Белого дома вообще не упомянул. «Получается, что они осознанно говорили невпопад», — убеждён Масала.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин наверняка остались довольны тем, как проявил себя Запад на Мюнхенской конференции. Он показал, что у него нет единого плана по тому, как справиться с вызовами XXI века. «Конкретно Меркель и Макрону не удалось показать, какой вклад Европа могла бы внести в будущее трансатлантических отношений, — сетует политолог. — Никаких конкретных ответов».

Причём Германия не то чтобы не хочет их озвучивать — у неё их просто нет, уверен Масала: «Мы предпочитаем выжидать и смотреть, что произойдёт. Мы не предприимчивые. Это проблема». И эта безыдейность свидетельствует о том, что общий путь Запада будет непростым. Эксперту также показалось неуместным то «самоупоение», с которым Берлин радовался трёхсторонней встрече в этом формате.

Политолог не исключает, что в 2025 году к власти в США может прийти ещё один политик наподобие экс-президента Дональда Трампа, так что окно для разработки совместной стратегии остаётся небольшим. И для того, чтобы справиться с этой задачей, Европе нужно одновременно делать две вещи. С одной стороны, снимать с американцев нагрузку по обеспечению безопасности за счёт увеличения собственных военных мощностей. С другой, помогать Вашингтону в противостоянии с Пекином.

Для Европы это будет непросто, ведь у неё есть экономические интересы в Поднебесной, отметил политолог: «Но нам нельзя им следовать, перекладывая основную ответственность за безопасность на США. В долговременной перспективе это ничем хорошим не закончится». «Речь Байдена была попыткой вновь вывести на передний план многосторонность. Но если США поймут, что с Европой ничего не получится, то и администрация Байдена начнёт действовать преимущественно в одностороннем порядке. Всё зависит от Европы», — подытожил Масала в завершение интервью.