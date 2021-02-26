 

Мнение: О памятнике на Лубянке

26.02.2021, 5:14, Разное
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У Пучкова неплохо про ложное противопоставление Дзержинского и Александра Невского.

PS. На 8 вечера в голосовании Дзержинский – Невский – 50 на 50. Как уже многие верно отметили, это ложный выбор, навязанный различными нехорошими людьми, которые сознательно пытаются расколоть общество, используя одну часть нашей истории против другой. Ничего не мешает поставить памятник Дзержинскому на его историческое место и поставить в центре Москвы новый памятник Александру Невскому. Невского впихнули в голосование только потому, что если бы опрос звучал “Вы за или против возвращение Дзержинского?”, то там результат был бы еще более очевидным.

Источник: Colonel Cassad



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